المشدد 7 لسنوات لسائق توك توك بالدقهلية.. ضرب زميله بزجاجة فتسبب في وفاته

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات على سائق توك توك، وذلك بعد إدانته بالتعدي على سائق خلال سيره بتوك توك يستقله والتعدي عليه بزجاجة أودت بحياته لخلاف على أولوية المرور بمركز منية النصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال، وشعبان شمس الدين خفاجه وذلك في القضية رقم 2555 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 614 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

كان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "محمود أ. ا."، محبوس، 19 عاما- سائق توك توك ومقيم بشارع الجامع الكبير مركز منية النصر لمحكمة الجنايات المختصة وذلك لأنه في يوم 5/3/2022 بدائرة مركز منية النصر- محافظة الدقهلية، ضرب المجني عليه «شحاتة طاهر السعيد أحمد» عمدا إثر مشادة نشبت بينهم وسدد المتهم للمجني عليه ضربة بزجاجة أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله.

تفاصيل الواقعة

وأدلت «خيرية ل. ع»، 76 عاما، ربة منزل، ومقيمة بقرية ميت طاهر مركز منية النصر بشهادتها أمام النيابة العامة، مؤكدة بأنها حال استقلالها دراجة نارية «توك توك» قيادة نجلها المتوفى وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين نجلها والمتهم حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدي فيها المتهم على نجلها بالضرب بأن كال له ضربة بواسطة «زجاجة» استقرت برأسه فأحدث ما حل به من إصابات أودت بحياته.