رفض طعون المتهمين في قضية «فتاة الساحل» وتأييد السجن المشدد 15 عاما

قضت محكمة النقض، برفض طعون المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الساحل»، لاتهامهم بمواقعة فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، رغما عنها، وأيدت حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، الصادر ضد المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما بحقهم، ليصبح الحكم نهائيا.

سماع أقوال الشهود

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين الثلاثة «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد»، في تلك القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فتاة الساحل»، عن طريق الاستماع لشهادة المجني عليها، بجانب 6 شهود آخرين، أكدوا اعتداء المتهمين على الفتاة جنسيًا، وما ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي لجانب من الواقعة.

تسجيل مرئي للواقعة

وظهر في التسجيل المرئي، اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهم محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وتتابع النيابة العامة ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام، بتصدير صورة غير حقيقية عن الواقع الثابت في التحقيقات.

لم تكن القضية الأولى للمتهمين

كان المتهمون الثلاثة، من بين 5 متهمين أيضًا في قضية «فتاة الفيرمونت» التي تعود أحداثها إلى عام 2014، التي اتهم فيها 5 شباب من أبناء رجال الأعمال والشخصيات المشهورة في مصر، بهتك عرض فتاة داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، ولكن النيابة العامة حفظت القضية لعدم وجود أدلة كافية وذلك في منتصف شهر مايو الماضي.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل أوراق القضية، كشفت أن «فتاة مارينا» أو فتاة الساحل الشمالي، كانت تقيم داخل غرفة في فيلا مديرها في العمل، إذ فوجئت بأنه وصديقه القاضي يعتديان عليها صباحًا عن طريق شل حركتها، وعندما شاهدت إحدى السيدات القريبة من الفيلا استغاثة الفتاة، أسرعت في استدعاء شرطة النجدة، وألقى القبض على القاضي المفصول متلبسًا بهتك عرض الفتاة ومواقعتها دون رضاها، وجرى اقتياد القاضي المفصول وصديقه صاحب مكتب التمويل العقاري إلى قسم الشرطة.