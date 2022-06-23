«الصحة»: مبادرة العناية بالأم والجنين كلفت 112 مليون جنيه.. وفحصت مليون سيدة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للسيدات الحوامل، ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات بأهمية المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وقالت الوزارة إن المبادرة تعمل على الكشف والتحليل والعلاج بالمجان ويكون في سرية تامة لكل البيانات.

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها، هناك رعاية متكاملة طول فترة الحمل وبعد الولادة بـ42 يوما، فضلا عن الخدمات المتوفرة فى مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية، لافتة إلى أن المبادرة توجد بكل الوحدات الصحية وتعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين انطلقت في مارس 2020

وأضافت الوزارة، أن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين انطلقت في مارس 2020 وتم من خلالها فحص مليون و490 ألف سيدة، مشيرة إلى تكلفة المبادرة والتي وصلت إلى 112 مليون جنيه، مطالبة السيدات في حال النزول والمشاركة في مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام والتكدس، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.

«الصحة» توصي السيدات الحوامل بالحصول على لقاحات كورونا

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من السيدات الحوامل بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، وقالت هناك توصية بحصول السيدات الحوامل بلقاحات كورونا لأن الدراسات أثبتت فعاليتها وأمنها على الجنين وحمايته بعد الولادة من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن منظمة الصحة العالمية أجازت اللقاحات للسيدات الحوامل وهو لقاح فايزر، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وعن الأعراض الجانبية قالت إن جميع الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وهي تشبه التطعيمات الإجبارية للأطفال.