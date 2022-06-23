مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي وتقدم تعازيها لأسر الضحايا

أعربت مصر، اليوم 23 يونيو الجاري، عن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية مالي الشقيقة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.

مصر تعزي أسر ضحايا الهجوم الإرهابي

وتقدمت مصر حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالي الشقيقة وأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي في هذا المُصاب الأليم، وتضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.