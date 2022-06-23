وفد تنسيقية الشباب يواصل جولات إحياء قصور الثقافة في الدقهلية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ الدقهلية ونائب المحافظ، من أجل متابعة خطة إحياء قصور الثقافة، والتعرف على مستجدات الإنجازات بها.

كان في استقبال وفد التنسيقية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

محافظ الدقهلية: استغلال طاقة الشباب أساس أي نجاح

وناقش الوفد والمحافظ ما حدث في المحافظة، خلال الفترة السابقة، في كل المجالات وخصوصا مجالي الثقافة والفنون والتوعية، إذ أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدور الكبير لموظفي المحافظة ونواب المحافظين، وخصوصا السيد هيثم الشيخ، مؤكدًا أن استغلال طاقة الشباب بالتعاون مع ذوي الخبرات هي أساس أي نجاح.

كذلك استعرض هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، كم الإنشاءات التي تمت بالمدينة وخاصة العمل العظيم الذي تم في مبادرة حياة كريمة في مراكز وقرى المحافظة خلال المرحلة الأولى.

وقال الشيخ إن القيادة السياسية ورئيس الوزراء أتاحوا للشباب فرصة العمل سواء في الأماكن التنفيذية أو التشريعية، وهذا ما جعل الدولة في حالة من الانتعاش الذي تشهده محافظات مصر بأجمعها.

وأشارت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تقدير كيان التنسيقية والأعضاء الحضور للمجهود الحقيقي الذي يقدم هنا في المحافظة وعن نجاح تجربة الشباب الكاملة عندما تكون ممتزجة بالخبرة.

زيارة المواقع الثقافية

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد زيارات للمواقع الثقافية بالمحافظة ومناقشة وجهات النظر والآراء المتعلقة بالواقع داخل القصور، تمهيدًا للمرحلة التنفيذية التي ستعقب المرحلة الميدانية الحالية.

ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وكلا من أعضاء التنسيقية أحمد سعيد منوفي، وعلي هلال، وسميرة الشريف، ومي مبروك، وعمرو البنا، ومحمد شلبي، ونورة عبدالستار، وآدم الطوخي، ومحمود أبو خضرة.