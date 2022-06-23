 التفاصيل الكاملة لهبوط جزئي بأحد شوارع قرية «الزاوية» ببني سويف

أعلن المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، عن إنهاء مشكلة هبوط جزئي بأحد شوارع قرية «زاوية المصلوب» بدائرة المركز، وذلك بردم مكان الهبوط، دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية في المكان .

هبوط أرضي مفاجئ بشارع في قرية الزاوية

وفوجئ أهالي قرية الزاوية، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف،ب حدوث هبوط مفاجئ محدود في أحد شوارع القرية، وذلك عقب حدوت تصدعات وانهيار بخزان صرف خاص بمسجد، و تم إخطار قسم شرطة الواسطى لعمل كردون ودورية حراسة بمحيط المنطقة، والتي تم غلقها بحواجز حديدية، بعد الاطمئننان على عدم وقوع أية خسائر سواء بشرية أو مادية.

رئيس مدينة الواسطى: لا خسائر بشرية أو مادية

من جانبه، أوضح المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى في بني سويف، أنه وفور حدوث الواقعة، تم إخطار غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، حيث تم التوجه مباشرة للموقع، وإخطار قسم شرطة الواسطى لعمل كردون ودورية حراسة بمحيط المنطقة، والتي تم غلقها بحواجز حديدية، بعد الاطمئننان على عدم وقوع أية خسائر سواء بشرية أو مادية

استدعاء مسؤولي المرافق وردم مكان الإنهيار

وأشار رئيس مدينة الواسطى إلى استدعاء مسؤولى المرافق من شركات المياه والغاز الطبيعي للتعامل مع الوضع، حيث قامت شركة المياه تحت إشراف المهندسة دينا عمر بإصلاح الجزء المتضرر بغرفة الصرف، وتم حضور وكيل وزارة الأوقاف مصطحباً مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، وتم عمل غلق هندسي لدورات المياه الخاصة بالمسجد تمهيداً لعرض حالتها الفنية على استشاري هيئة الأوقاف، بجانب الانتهاء من ردم مكان الانهيار وإعادة انتظام عمل المرافق والحركة إلى طبيعتها بالشارع.