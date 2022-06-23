أخصائي نفسي: ضغوط الأهل تدفع الطلبة لإنهاء حياتهم.. يجب بث روح الأمل

يتعرض الطلبة للكثير من الضغوطات النفسية خلال فترة الامتحانات، خاصة طلبة المرحلة الثانوية، باعتبارها مرحلة فاصلة في حياتهم، كما يُردد المجتمع دائمًا، لذلك نشاهد بعض حوادث إنهاء الطلبة لحياتهم، بسبب صعوبة الامتحانات، أو للحصول على نتيجة غير متوقعة، التي كان آخرها قيام طالبة بالثانوية الأزهرية، بقرية «ميت يزيد» بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، بالتخلص من حياتها، بتناول مادة سامة بسبب صعوبة الامتحانات، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

تجاهل الآباء لنفسية أبنائهم

في سياق ذلك، قالت الدكتورة «سهام حسن» أخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال والمراهقين، أن السبب الأساسي الذي يجعل الطلبة يلجأؤن إلى إنهاء حياتهم بتلك الطرق القاسية، هو ضغط الآباء والأمهات عليهم، لأنهم يحصرون كيانهم ومجهودهم كله في جزء واحد فقط وهو الجزء الأكاديمي، ويتجاهلون ركيزة أساسية في التعامل مع الطلبة، وهي الحالة النفسية لهم.

أعباء نفسية كثيرة

أضافت أن الطالب عند دخوله لأداء الامتحانات، يكون مُحمل بالكثير من الضغوطات، أبرزها المقارنات التي يعقدها والديه بينه وبين أصدقاؤه وأقاربه، ممن التحقوا بكليات القمة كما يطلقون عليها: «كليات القمة دي وهم»، كما يضع الطالب أمامه «معايرة» والديه له بالمصاريف التي ينفقونها على دروسه: «دايمًا في كلام بيتردد زي لازم ترفع راسي وتعوضني كل المصاريف دي»، بما يجعل الطالب مُحاصر بتلك الأفكار في لجنة الإمتحان، التي تؤثر على أدائه وتركيزه بالسلب، وتجعله يفكر في إنهاء حياته للتخلص من كل تلك الأعباء النفسية.

أهمية وضع خطط بديلة

ولطمأنة الطلبة وتشجيعهم، نصحت الأخصائية النفسية، الآباء بضروة وضع خطط بديلة في حالة عدم تمكن أبنائهم الإلتحاق بالكلية التي يرغبون بها، وبث روح الأمل بداخلهم من خلال معرفتهم بأن مرحلة الثانوية هي مرحلة مؤقتة، وبداية لحياة جديدة بها العديد من الإختيارات التي تصل بهم إلى تحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى الإهتمام بتقديم الغذاء الصحي للطلبة خلال مرحلة الإمتحانات، والبعد عن المنبهات كالشاي والقهوة؛ لأنها تعمل على اضطرابات النوم وازدياد التوتر والقلق.

وأنهت الدكتورة سهام حسن حديثها بأهمية أخذ راحة أثناء المذاكرة؛ لأن العقل يحتاج إلى فواصل من حين لآخر: «حتى لو بريك 5 أو 10 دقائق هيفرق»، وذلك للوصول إلى حالة من التوازن بين إستذكار الدروس والترفيه، والتي تجعل الطالب يتمتع بنفس هادئة قادرة على التحصيل الدراسي.