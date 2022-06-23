أهالي الفيوم يمسكون 3 لصوص وفرار الرابع أثناء محاولتهم سرقة تروسيكل

قادت الصدفة أهالي قرية «سنرو القبلية»، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، لإنقاذ حياة سائق تروسيكل، قبل أن يلقى مصرعه على يد 4 لصوص، حاولوا سرقة التروسيكل الخاص به، بعدما استدرجوه من مدينة الفيوم، إلى منطقة نائية بحجة نقل بعض الأشياء، إلا أنّه تصادف في الوقت ذاته الذي تجاوز منتصف الليل، عودة أهالي القرية من دفن طفل قُتل على يد لصوص لسرقة تروسيكل بعد استدراجه من سوق الخضروات والفاكهة بالبارودية بمدينة الفيوم، ليهرعوا لإنقاذ قائد التروسيكل، ويمسكوا ثلاثة لصوص بينما فر الرابع هارباً، وجرى تسليمهم لمركز شرطة أبشواي.

القبض على 4 لصوص

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتمكن أهالي قرية سنرو بنطاق المركز، من إلقاء القبض على 3 لصوص أثناء محاولتهم التخلص من سائق تروسيكل لسرقته، وفرار اللص الرابع هارباً.

دفنوا ضحية سرقة ومسكوا لصوص

وقال محمود مقداد، أحد أهالي قرية سنرو بأبشواي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّهم كانوا يشاركون في تشييع جنازة طفل من القرية يدعى محمد حماد، 15 سنة، بعدما عثروا على جثته مقتولاً وقد تم سرقة التروسيكل الخاص به بعدما استدرجه مجهولون لمنطقة نائية، وعقب الانتهاء من إيداع الجثمان بمدافن أسرة الطفل، ونزولهم من المقابر بعد الثانية عشر منتصف الليل، فوجئوا بصوت شخص يصرخ ويستغيث.

استدرجوه بحجة نقل أشياء

وأضاف، أنّهم هرعوا إلى مصدر الاستغاثات ففوجئوا بسائق تروسيكل يستغيث من 4 لصوص استدرجوه إلى طريق سنرو فيديمين سنهور، بحجة إيصالهم إلى مكان لنقل بعض الأشياء، وما إن وصلوا إلى تلك المنطقة الهادئة أنزلوه من التروسيكل وحاولوا سرقته، فهرع الأهالي لإنقاذه، وطارد الشباب اللصوص وتمكنوا من الإمساك بـ3 منهم، فيما فر الرابع هاربا.

تسليم اللصوص لقوات الشرطة

وأوضح أنّهم اكتشفوا أنّ اثنين من اللصوص مقيمين بدمو، والثالث مقيم بمنطقة الشيخ حسن بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، بينما سائق التروسيكل من منطقة كيمان فارس بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، وأفاد أنّ أحد الأشخاص استوقفه وطلب منه الذهاب معه لإحضار بعض المنقولات من سنرو وإتفق معه على المقابل، وأثناء سيرهم في الطريق استوقفه ثلاثة آخرون فتوقف لهم واستقلوا معه التروسيكل، وقادوه إلى منطقة نائية وحاولوا سرقته، إلا أنّه أخذ مفتاح التروسيكل وقفز من فوقه وحاول الفرار منهم حتى رآه الأهالي وأنقذوه بينما كان اللصوص يطاردوه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدّ أنّهم سلموا اللصوص للشرطة، بعدما أعطوهم علقة موت، وسائق التروسيكل أيضا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.