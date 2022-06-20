تطورات حادث ذبح فتاة واتهام شقيقها بالفيوم.. «عريس جديد ومستقبله ضاع»

لم تفلح آية في زواجها الأول الذي لم يدم طويلاً، وسرعان ما دبت الخلافات بينها وبين زوجها، وطالبت بالانفصال سريعاً، لتنفصل بعد فترة زواج قليلة، ذلك الأمر الذي ضايق أسرتها كثيراً لكنهم ارتضوا بالأمر الواقع، داعين الله أن يعوضها عن زواجها الأول، ولم تمر فترة طويلة إلا ودبرت الأسرة زواجاً ثانياً لابنتها التي كانت لا تزال في بداية العشرينيات من عمرها، إلا أنّ الزواج الثاني انتهى سريعاً، وسط شعور أسرتها بالإحباط.

بدأت بالطلاق وانتهت بالذبح

لم تتوقف مأساة «آية» الشابة العشرينية عند طلاقها مرتين، وما زاد الطين بلة، هو نشوب مشاجرات متعددة بينها وبين شقيقها الذي كان دائم الاعتراض على طلاقها مرتين، ويرى في ذلك عيباً كبيراً وأنّها السبب في فشل حياتها الزوجية، حتى ضاقت بها الحياة وقررت ترك المنزل، فخرجت ولم تعد، وظلت أسرتها تبحث عنها حتى عثروا عليها.

العودة لنهايتها مأساوية

وعادت «آية» لتعيش بين والديها دون أن تدري أنّ نهايتها ستكون مأساوية، حيث ذهبت إلى شقته شقيقها الذي تزوج فيها قبل فترة قليلة، لتعتذر له وتتحدث معه، فاستقبلها داخل شقته وأثناء الحديث نشبت بينهما مشاجرة لشكه في سلوكها، فهرع إلى المطبخ واستل سكيناً من المطبخ وذبحها ثم طعنها عدة طعنات في مناطق متفرقة بجسدها، حسب ما جاء في التحقيقات الأولية في الواقعة.

وعقب التأكد من وفاتها، إتصل شقيقها «طارق» 28 سنة، بالنجدة وأخبرهم أنّه قتل شقيقته، وأعطاهم العنوان، لتأتي الشرطة وتجده يجلس بجوار جثة شقيقته مُمسكاً بسلاح الجريمة في يده، بينما تغرق الدماء يديه وملابسه.

رواية جيران الضحية عن الحادث

وأكد جيران الشاب المتهم بقتل شقيقته، أنّه كان شديد الطيبة والأدب، وأنّه لا يزال «عريس» متزوج قبل فترة قريبة، مؤكدين أنّ أسرته ميسورة الحال، وأخلاقه كانت عالية، ولم تنشب بينه وبين أي شخص مشاجرة قبل ذلك بل يحترم الكبير والصغير.

وأكدّ جيران الشابة المجني عليها، أنّها كانت شديدة الطيبة، طيبة القلب، خفيفة الدم، وأنهم حزنوا لرحيلها بتلك الصورة المأساوية، مؤكدين أنّ أسرتها في حالة صدمة فقد خسروا ابنهم وابنتهم في آن واحد بطريقة بشعة، وغير قادرين على استيعاب فكرة أنّ ابنهم ذبح ابنتهم.

العثور على جثة الشابة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من النجدة بقيام شاب بذبح شقيقته لشكه في سلوكها بنطاق القسم.

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، إلى مكان البلاغ بمنطقة باغوص، وعثروا على جثة آية.ح.م، 25 سنة، مذبوحة ومصابة بعدة طعنات، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وبجوارها شقيقها يحمل السكين بين يديه.