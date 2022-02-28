الإعدام لـ3 لصوص سرقوا محلا تجاريا وقتلوا صاحبه بالفيوم (صور)

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحكيم عبد الواحد، ومحمد سعد أحمد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة 3 متهمين، بالإعدام شنقاً، وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على إعدامهم، وذلك بتهمة قتل مواطن تصدى لهم خلال سرقة محل بقالة خاص به، وشروعوا في قتل ابنه ونجل شقيقه، وذلك في القضية رقم 15430 جنايات مركز سنورس لسنة 2021 والمقيدة برقم 1876 كلي الفيوم.

بكاء المتهمين عقب الحكم

وأصيب المتهمين بحالة هستيرية من البكاء عقب سماعهم النطق بحكم الإعدام عليهم، لإدانتهم بالقتل والشروع في القتل، والسرقة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، فيما جرى نقلهم إلى محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك حتى تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

سرقوا محلاً وقتلوا صاحبه

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الفيوم آنذاك، إخطاراً يفيد مقتل سيد محمود عبد الحليم محمود، وإصابة نجله محمد سيد محمود عبد الحليم، ونجل شقيقه محمود جمال محمود عبد الحليم، بطلقات نارية، أثناء محاولتهم التصدي لـ 3 لصوص سرقوا أموالاً ومنقولات من داخل محل تجاري، ومخزن خاص بهم في قرية أبهيت الحجر بنطاق مركز شرطة سنورس.

ضبط اللصوص الثلاثة

وجرى تشكيل فريق بحث والذي تمكن من حل لغز الواقعة، وضبط اللصوص الثلاثة وهم أحمد.ر.ع.م، 36 سنة، وأحمد.م.م.ط وشهرته أبو ياسر، 35 سنة، فلاح، وشعبان.ع.ر.م، 40 سنة، عامل، وبحوزتهم الأسلحة النارية والمنقولات التي قاموا بسرقتها.

قتل وشروع في قتل وسرقة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد للمجني عليه سيد محمود عبد الحليم، حيث أطلق الأول والثالث أعيرة نارية صوبه من أسلحتهما حينما حاول منعهم من سرقة محله التجاري، كما شرعوا في قتل نجله ونجل شقيقه إلا أنّه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

إحالة أوراق اللصوص للمفتي

وأحالت محكمة الجنايات، أوراق اللصوص الثلاثة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، الشهر الماضي، والتي وردت بالموافقة، وجرى النطق بالحكم النهائي عليهم بالإعدام.