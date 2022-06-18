إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب تروسيكل محمل بـ5 أشخاص على الطريق المؤدي من محافظة الفيوم إلى قرية «تلات» بنطاق مركز الفيوم، وأصيب الركاب بإصابات متنوعة، فيما أسرعت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى وإتخاذ اللازم.

بلاغ بانقلاب تروسيكل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بسبب السرعة الزائدة، على طريق «الفيوم – تلات»، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان الحادث على طريق «تلات – الفيوم»، بجوار المقابر، وتبينّ إصابة 5 أشخاص في الحادث، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون الخمسة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لهم.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.