السبت.. ويجز وعفروتو وديزي يحيون حفلا في موسم الرياض
كتب:
محمود الرفاعى
08:24 م | الخميس 23 يونيو 2022
ديزي
يستعد الرابر المصري ديزي لإحياء حفل جديد يوم السبت المقبل على مسرح ليالينا ضمن موسم جدة، بالمملكة العربية السعودية، ويشاركه في الحفل أشهر مطربي الراب، وهم: ويجز وعفروتو.
الحفل على مسرح ليالينا
ويأتي حفل موسم جدة بعد أن ظهر ديزي في «تريند يوتيوب» هذا الأسبوع بـ3 أغاني جديدة وهي: «ريسك»، «تررن»، «عفاريت»، طرحها منذ أيام قليلة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وبعض المنصات الموسيقية المعروفة.
ويجز يساعد ديزي في بداياته
وفي بدايات ديزي وجد دعمًا كبيرًا من عفروتو وويجز وأحمد جي، و من أشهر أغانيه: «بلوتو - 2050 - إس تي آر 3 – ترررن»
ومن المنتظر ان يصدر ديزي ألبومه الغنائي الجديد بعنوان 2050، و هو نفس عنوان اغنيته الشهيرة، حيث يرى أن أعماله تسبق الزمن الحالي، و سوف يتم فهمها بشكل أكبر في المستقبل، لذلك يحاول تقديم كل ما هو جديد ليسبق الواقع الحالي، والألبوم مكون من 14 تراك، طرح منهم حتى الآن 6 أغان، وجار تجهيز عدد آخر من الأغاني سوف يتم طرحهم على أوقات متفرقة.