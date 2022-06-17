آخرهم وفاء عامر.. فنانون هاجموا المعتزلين غضبا من «توبتهم»

هاجمت الفنانة وفاء عامر ظاهرة اعتزال عدد من نجوم الفن، وإعلانهم أن السبب وراء اعتزالهم هو رغبتهم في التوبة، أو ارتداء الحجاب بالنسبة للفنانات المعتزلات، قائلة: «اللي بيتوبوا ويعتزلوا عملوا إيه علشان يتوبوا منه.. إحنا بنقدم قيمة للمجتمع، في كل صلاة بنقول اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا».

وفاء عامر تنتقد ظاهرة اعتزال الفنانين: الإيمان محله القلب

وأضافت وفاء عامر خلال لقائها في برنامج «التاسعة»، أن الحجاب هو حجاب القلب واللسان، وأنها كانت تحرص على حضور دروس دينية والتي فادتها بشدة، مشيرة إلى أنها على الرغم من ذلك لا تأخذ قرارات متسرعة لأن الإيمان محله القلب.

ولم تكن «عامر» الفنانة الأولى التي يستفزها إعلان النجوم اعتزالهم الفن وتوبتهم منه، إذ أن هناك هجوما كبيرا يشنه عدد من نجوم الفن عندما يعلن فنان أو فنانة جديدة اعتزالها، وكان آخرهم الفنان الأردني أدهم النابلسي الذي أعلن اعتزاله الغناء، مشيرًا أنه «كان يسلك طريقا لا يرضاه الله».

هجوم على أدهم النابلسي بعد اعتزاله الفن

وبعد إعلان اعتزاله هاجمه عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان حسين فهمي الذي قال في تصريح سابق لـ «الوطن» إن الفن ليس حرامًا ولا يصح لأي شخص أن يقول عليه حرام، متابعا: «لو بصينا حوالينا هنلاقي إن الحياة كلها عبارة عن فن»، كما هاجمته الفنانة مايا دياب التي كتبت عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير تويتر قائلة: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه».

وتعرضت الفنانة حلا شيحة لموجة عارمة من الانتقادات والهجوم عليها من قبل زملائها في الوسط الفني بعد تبرؤها من فيديو كليب أغنية «بحبك» الذي يحتوي على مشاهد رومانسية تجمعها بالفنان تامر حسني ضمن أحداث فيلم «مش أنا» الذي جمعهما سويًا.

نجوم لـ حلا شيحة بعد تبرؤها من كليب بحبك: باب التوبة مش موجود على إنستجرام

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وبعد هذه التصريحات قام عدد من نجوم الفن بالهجوم عليها منهم الشاعر الغنائي خالد تاج الدين الذي قال: «ربنا يثبتك وتحلي عنا بقي، ما هو مترجعيش تعملي شوية فلوس زي الفل وبعد كده تشتمي الفن، ويا ريت تتخلصي من كل الفلوس اللي قبضيتها في السنتين اللي رجعتي (مثلتي) فيهم علينا»، بينما كتبت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو محدش قال لحلا إن باب التوبة مش موجود على الإنستجرام، حد ياخد بقي منها الموبايل بسرعة».

إلهام شاهين لآثار الحكيم بعد اعتزالها: اللي عايز ينسحب بهدوء

كما هاجمت الفنانة إلهام شاهين الفنانة آثار الحكيم بعد إعلانها اعتزالها الفن وتفرغها للعبادة، قائلة: «اللي عاوز ينسحب ينسحب في هدوء وبدون إعلان، مش لازم يعلن، وآثار الحكيم متفرغة من زمان ومكنتش بتشتغل، وإعلانها الاعتزال ملهوش معنى، اللي عاوز يبعد يبعد في هدوء وخلاص».