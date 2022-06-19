أول رد من وفاء عامر على خلافات شقيقتها: «مالناش في المشاكل»

تحدثت الفنانة وفاء عامر، لأول مرة عن الخلاف الذي جمع بين شقيقتها آيتن، والفنانة ريهام حجاج.

وقالت وفاء، خلال برنامج its show time، المذاع على فضائية cbc، إن الخلافات التي دارت بين شقيقتها آيتن عامر وريهام حجاج حدث بسبب مرتزقة، موضحة: «هم ضحايا شوية مرتزقة كانوا بينقلوا الكلام بين الطرفين من أجل حدوث خلاف كبير بينهما».

وأضافت أنها لا تحب الخلافات والمشاحنات، متابعة: «إحنا كلنا زملاء».

بداية أزمة أيتن عامر وريهام حجاج

يذكر أن الخلاف بين ريهام حجاج وأيتن عامر، جاء بعدما كتبت الأخيرة عبر حسابها على السوشيال ميديا، أن هناك مشكلة في عمل ما تشارك به دون الكشف عنه.

وبعدها أعلنت أيتن عامر عن رغبتها في الانسحاب من هذا العمل، من خلال مشاركتها في هاشتاج موسم الانسحاب، الذي تم تدشينه بعد إعلان الفنانين أحمد السعدني ومصطفى درويش انسحابهما من مسلسل «كله بالحب» الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

ودخلت ريهام حجاج على خط الأزمة، وكتبت منتقده أيتن دون ذكر اسمها، بسبب محاولتها زيادة مساحة دورها: «عشنا وشوفنا أن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل».

أحمد فهمي: أيتن عامر لم تطلب زيادة مشاهدها

وبعد الخلاف الذي وقع بين ريهام حجاج وأيتن عامر، أعلن الفنان أحمد فهمي، حقيقة ما يحدث في كواليس مسلسل كل ما نفترق، موضحا أن أيتن لم تختلف معه ولم ترغب في زيادة حجم مشاهدها على حساب دوره كما ادعت بطلة العمل ريهام حجاج.