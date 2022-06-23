وفد «التنسيقية» يلتقي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في الدقهلية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ورئيس إقليم شرق الدلتا الدكتور أمل عبدالله ومدير عام إقليم شرق الدلتا لقصور الثقافة الأستاذ عمرو فرج، بهدف تنفيذ المرحلة الميدانية لمحور إحياء قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

محور إحياء قصور الثقافة

وبدأ اللقاء بالترحيب والاستقبال من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس إقليم شرق الدلتا، ثم تحدثت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن فكرة مشروع العدالة الثقافية وبالأخص محور إحياء قصور الثقافة وعما تم في مراحله السابقة وما سيتم في المراحل المقبلة وما نأمله لزيادة التفاعل الثقافي.

وناقش اللقاء جميع الفعاليات التي نفذتها قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة.كذلك تحدث هشام عطوة عن ما يتم داخل المحافظة من فاعليات ومعسكرات ومشاريع قوية مثل أهل مصر وصيف بلدنا، وغيرها من المشروعات، مشيرا إلى دور موظفي ومديري القصور والبيوت في العمل الذي يتم وفي إحياء مشاريع قصور الثقافة.

وأضاف الدكتور أمل عبدالله، رئيس إقليم شرق الدلتا لقصور الثقافة، أنه يعمل الآن مسؤولاً عن قصور وبيوت ثقافة 4 محافظات وهي «الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ»، وأن الثقافة في كل محافظة تختلف عن الأخرى ولذلك طرق العمل تختلف، لافتا إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه أي مؤسسة حكومية، مشيرا إلى أنه بالفعل وبالعمل سويا يمكننا أن نصل إلى حلها.

ونبهت النائبة هيام الطباخ إلى بعض المشكلات الموجودة بالقصور وتساءلت عن طبيعة العقبات والتحديات التي تواجه قصور الثقافة وعن آليات الدعم التي يريدونها من الجهات التنفيذية أو الجانب التشريعي.

تعاون بين وزارة الشباب والهيئة العامة لقصور الثقافة

كما تساءل عمرو البنا عن المشروعات التي تتم داخل إقليم شرق الدلتا وأوجه الإفادة التي تعود على الشراكات والتعاون بين جهات أخرى. وتحدث محمود أبو خضرة عن كيفية عمل عروض وفنون تناسب عادات وثقافة أهل وشعب الدقهلية.

وفيما أكدت مي مبروك، أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و الهيئة العامة لقصور الثقافة سوف يزيد من المشروعات والفاعليات التي تتم و يزيد من نسبة المشاركين والمستفيدين.

وأشار الأستاذ عمرو فرج إلى الخطة الصيفية القادمة التي تتم داخل إقليم شرق الدلتا متسائلا عن الفئات المستهدفة.

وعقب اللقاء تم التوجه إلى المسرح الخاص لرؤية عرض لفرقة الفنون الشعبية وفريق الكورال والذين قدموا عروضا تبرز هوية بعض المحافظات المصرية.

تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد تعاون دائم بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والهيئة العامة بمختلف فروعها بالمحافظات. ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، وكلاً من أعضاء التنسيقية أحمد سعيد منوفي، علي هلال، سميرة الشريف، مي مبروك، عمرو البنا، محمد شلبي، محمود أبو خضرة، نورة عبدالستار، آدم الطوخي.