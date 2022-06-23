الأمن يُحذر من تداول معلومات غير رسمية عن الطالبة الأردنية القتيلة

دعا الأمن العام الأردني إلى عدم نشر وتداول أية أخبار غير موثوقة تتعلق بقضية الطالبة الأردنية، التي تعرضت للقتل اليوم بأعيرة نيرة، مشيرة إلى أنها ستضع الرأي العام بمجريات التحقيق أولا بأول.

مديرية الأمن العام الأردنية: تداول معلومات غير رسمية يتسبب بآثار سلبية بحق الضحية

ودعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الجميع لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية فيما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية التي تداولت وسائل إعلام أردنية أن اسمها إيمان مؤيد أرشيد، وذلك حسبما نقلت صحيفة الرأي الأردنية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية أن تناقل وتداول مثل تلك الأخبار يتسبب بآثار سلبية بحق الضحية وذويها، لافتا إلى أن التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا.

وأشار إلى أن مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته أولا بأول ولحين احالة القضية للجهات القضائية.

وكالة الأنباء الأردنية: شخص أطلق أعيرة نارية باتجاه الفتاة داخل جامعة خاصة

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، قد أشارت إلى أن إحدى الفتيات توفيت بعد إصابتها بعيار ناري داخل إحدى الجامعات، وقال مصدر أمني، إن أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمالي العاصمة، ونتج عن ذلك إصابتها، وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، ولاذ الفاعل بالفرار. وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية الفاعل، وإلقاء القبض عليه.