إصابة 5 أشخاص في حادث سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوي في البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى نقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 100 اتجاه القاهر بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

إبلاغ الجهات المعنية بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى نقل بالطريق الصحراوي «القاهرة - الإسكندرية» بالكيلو 100 اتجاه القاهرة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

بيانات المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من «أدهم صديق عبدالفتاح»، 38 عاما، مقيم بالوفائية، مصاب بكدمه بالركبة اليسرى وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الساق اليسرى، و«محمد مؤمن أحمد»، 27 عاما، مقيم بالوفائية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«أحمد مؤمن أحمد» 21 عاما، مقيم بالوفائية، مصاب بجرح بفروة الرأس وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«حمدي سيد حسن» 32 عاما، مقيم بالفيوم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف في البطن وكسر في الحوض و«أحمد محمد العامري» 23 عاما، مقيم بالفيوم، مصاب بكدمات بالظهر وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.