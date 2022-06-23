مستشار وزير التموين يوضح سبب إيقاف الخدمات على موقع دعم مصر

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إن سبب توقف الخدمات التموينية على موقع دعم مصر، يأتي تسهيلا على المواطنين الراغبين في تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين، والذي يجر على موقع دعم مصر، في خطوة واحدة فقط.

متى تعود خدمات التموين المتوقفة على موقع دعم مصر؟

خدمات التموين المتوقفة على موقع دعم مصر ستعود

أوضح مستشار وزير التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خدمات التموين المتوقفة على موقع دعم مصر، ستعود تباعا عقب الانتهاء من تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات التموينية، الذي تتيحه وزارة التموين أيضا، من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات، حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وأشار الدكتور عمرو مدكور، إلى أن الهدف من ربط رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، خلق هوية رقمية بين وزارة التموين والأسرة مالكة بطاقة التموين، أسوة بما يتم في المعاملات البنكية التي ترسل معظم تفاصيلها عبر رسائل نصية لصاحب الحساب البنكي، على رقم هاتفه الشخصي المسجل لدى البنك، موضحًا أنه لاحقا ستكون للخدمات التموينية وتعليمات الوزارة للمواطنين، سيتم إرسالها في رسائل على هواتف أصحاب بطاقات التموين.

طرق وخطوات التسجيل على موقع دعم مصر

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

1- تصفح موقع دعم مصر.

2- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

3- تدوين رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول الأربع.

4- الانتظار 72 ساعة لظهور لقيام موقع دعم مصر بمراجعة رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة حتى تظهر رسالة تم قبول رقم المحمول.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التموين، خاطبت منتصف شهر أبريل الماضي، عدد من حاملي بطاقات التموين، برسالة عبر بونات صرف الخبز، نصت على تسجيل رقم المحمول مسجل باسم رب الأسرة، وتم مدة المهلة حتى 31 يوليو المقبل.