«التموين» تمد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم ‏حتى نهاية يوليو

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بمد فترة ‏تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، حتى يوم 31-7-2022، موضحا أنّ القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حيث نصّت ‏المادة الثانية منه، على استمرار فتح موقعي «دعم مصر – مصر ‏الرقمية» لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.‏

تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون ‏الوزير، بأنّ تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم، يأتي ‏لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، موضحا أنّ رقم ‏المحمول يساعد على سرعة التواصل مع المواطن، عبر ‏الاتصال به، أو إرسال رسائل قصيرة له على المحمول.

أماكن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم

‏وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير، أنّ مراكز الخدمة ‏ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، إضافة إلى موقعي «دعم ‏مصر – مصر الرقمية»، أمام المواطنين، لتسجيل رقم المحمول ‏على البطاقة، مشيرا إلى أنّ القرارات والتوجيهات الوزارية ‏السابقة، سهلت الأمر على المواطنين، خاصة كبار السن منهم، والاكتفاء فقط بتقديم رقم البطاقة التموينية والرقم القومي، ورقم هاتف مسجل باسم ‏رب الأسرة.

وتابع كمال، بأنّه جرى استثناء أسر السجناء وكبار السن غير ‏القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول، من التقدم ‏لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحدٍ من ذويهم لمكتب التموين ‏التابع له ما يثبت صحة ذلك.‏