«التموين» تمد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية يوليو
كتب:
وفاء الصعيدي
03:12 م | الخميس 09 يونيو 2022
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بمد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، حتى يوم 31-7-2022، موضحا أنّ القرار يأتي تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، حيث نصّت المادة الثانية منه، على استمرار فتح موقعي «دعم مصر – مصر الرقمية» لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.
تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون الوزير، بأنّ تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم، يأتي لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، موضحا أنّ رقم المحمول يساعد على سرعة التواصل مع المواطن، عبر الاتصال به، أو إرسال رسائل قصيرة له على المحمول.
أماكن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم
وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير، أنّ مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، إضافة إلى موقعي «دعم مصر – مصر الرقمية»، أمام المواطنين، لتسجيل رقم المحمول على البطاقة، مشيرا إلى أنّ القرارات والتوجيهات الوزارية السابقة، سهلت الأمر على المواطنين، خاصة كبار السن منهم، والاكتفاء فقط بتقديم رقم البطاقة التموينية والرقم القومي، ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.
وتابع كمال، بأنّه جرى استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول، من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحدٍ من ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.