شمس ابنة الفيوم بطلة العالم في رفع الأثقال: «جابت ٣ ميداليات برونزية»

ترحيب ومباركات وحفاوة وزغاريد».. ذلك الأمر الذي يحدث مرارًا وتكرارًا حينما تنزل شمس محمد أحمد عبدالعظيم، الثالثة على العالم في رفع الأثقال، بعدما عادت حصدت ثلاثة ميداليات برونزية خلال المنافسة لترفع علم مصر في المكسيك، وتعود بالميداليات الثلاثة، لتستعد للمنافسة الكاملة التي تبذل جهودًا كبيرة للحصول على المركز الأول واقتناص الميداليات الذهبية، لتحقق حلمها وترفع اسم مصر عاليًا، وتحقق حلم والدتها بأن تصبح الأولى في العالم.

بدأت رفع أثقال بالصدفة

وقالت شمس، صاحبة الـ 16 عامًا، إنّها طالبة بالمدرسة الرياضية بالفيوم، وخلال التمرن أخبرها كابتن أحمد علي وكابتن أحمد محمد، أنّها ستكون جيدة في رفع الأثقال، وذهبت لتشاهد التمرين فأعجبت به كثيراً، وبدأت تحلم بأن تصبح بطلة دولية مثل سارة سمير ومحمد إيهاب، وبدأت تمرينها بـ 5 كيلو حتى وصلت إلى 120 كيلو كلين، و95 كيلو خطف.

والدها كان يرفض بشدة

وأشارت إلى أنّ والدها كان يرفض بشدة في بداية الأمر، ولكن والدتها كانت تدعمها كثيراً، وحينما بدأت المشاركة في بطولات ووجد والدها أنّها ستصبح بطلة، قرر أن يدعمها ووقف إلى جانبها كثيراً، واستمرت في التدرب على رفع الأثقال منذ 4 سنوات حتى الآن.

حصدت 4 بطولات جمهورية

وأوضحت أنّها شاركت في 4 بطولات على مستوى الجمهورية، حصدت في أول بطولة المركز الثاني، ثم حصدت المركز الأول في الثلاث بطولات الأخرى، ثم شاركت في بطولة العالم، وحصدت المركز الثالث وعادت بثلاث ميداليات برونزية.

كانت تحلم بالميدالية الذهبية

وأضافت أنّها كان لديها موهبة أكثر من ذلك، وكانت تستحق أن تحصد المركز الأول وتعود بالذهبية، ولكن خانها الحظ والتوفيق، وستبدأ التمرن جيداً لبطولة العام المُقبل لتعوض وتحصد الذهبية، وترفع علم مصر عالياً.

السفر للخارج أصابها بالتوتر

وكشفت أنّها كانت تسافر خارج مصر لأول مرة ما أصابها بالتوتر، كما أنّ الجو العام كان غريب عليها، ولكنها كانت تدعم نفسها وتقول دائماً "لازم أحقق حلمي ولازم أرفع علم مصر"، ودائماً ما كانت تضع مصر أمام أعينها، كما أنّ والدتها كانت تحدثها هاتفياً طوال اليوم وتدعمها وتشجعها وتخفف من حدة توترها.

الجيران كانوا ينتقدوها

وذكرت «شمس» أنّها كانت تتعرض لانتقادات شديدة من الجيران، الذين كانوا يخبروها أنّها لعبة «ذكور» ولا تناسب الفتيات، ولكن حينما حصدت بطولة وعادت تحمل 3 ميداليات، رحب بها الجميع وباركوا لها، وأصبحوا يشجعوها.

متفوقة دراسياً والتحقت بالثانوية

ونوّهت إلى أنّها متفوقة دراسياً، وتوفق بين دراستها وتمرينها، موضحةً أنّها التحقت بالصف الأول الثانوي، وستلتحق بكلية التربية الرياضية التي لطالما حلُمت بها مهما حصلت على مجموع كبير.