محامي أسرة نيرة أشرف ينفي أقوال المتهم: «ادفنوني في حضنها أرجوكم»

نفى أحمد حجازي، محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي ذُبحت على يد زميلها المدعو «محمد عادل»، الاثنين الماضي، أمام بوابة إحدى كليات الجامعة، ما يتردد بشأن تصريحات المتهم برغبته في دفنه بجوارها، وأنها غير صحيحة وعارية تماما من الصحة.

بلاغات ضد الصفحات

أوضح «حجازي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تردد بشأن قول المتهم: «بعد ما تعدموني ادفنوني في حضنها أرجوكم»، على صفحات فيسبوك، غير صحيح، مؤكدا أنه حصل على لقطات من الصفحات المروجة لتلك الأقوال، وسيتم التقدم ببلاغ ضدها لما تروجه من كلام غير صحيح، من شأنه فقط زيادة وجع أسرة الطالبة.

وفد جامعة المنصورة يقدم واجب العزاء

وكانت أسرة الطالبة نيرة، استقبلت اليوم، وفدا من هيئة أعضاء التدريس وزملاء الطالبة في كلية الآداب بجامعة المنصورة، في منزل الأسرة بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، وقاموا بالتوجه عقب ذلك إلى قبر زميلتهم في مقابر عزبة حمد، بمدينة المحلة الكبرى، وقراءة القرآن الكريم والدعاء لها، وسط حالة من الحزن والبكاء، مؤكدين أن نيرة زميلتهم لن ينسوها، وسيتم زيارة قبرها كل فترة للدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد أولى جلسات القضية يوم الأحد المقبل، ووجهت له تهمة العمد والإصرار على قتل زميلته، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططاً لقتلها، حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفياً سكيناً بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة، باغتها من ورائها بعدة طعنات، سقطت أرضاً على أثرها، فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها، قاصداً إزهاق روحها، خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها.