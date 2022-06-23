التحريات النهائية في واقعة نيرة أشرف.. المتهم استقل الحافلة وقتلها لدى وصولها

توصلت تحريات مباحث قسم شرطة أول المنصورة، في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف، في محيط بوابة توشكى بجامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة، في التحريات النهائية للواقعة، وأرفقت ضمن أدلة الإثبات في القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول ‏المنصورة، المقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، التي أكد الشهود فيها، أن المتهم باغت المجني عليها ‏بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها ورفضت‏.

المتهم عقد العزم على إزهاق روح نيرة

ووفقا لتحريات المباحث، بوجود خلافات بين نيرة أشرف المجني عليها، والمتهم لرفضها الارتباط به، تطورت تلك الخلافات لتعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على إزهاق روحها، وأعد سلاح أبيض «سكين»، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي، ليقينه من تواجدها بالجامعة، وبيوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت المجني عليها ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة، وأردف تمكن الأهالي من ضبط المتهم والسلاح إحرازه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

المتهم مكث منتظرا للمركبة استقلالها لعلمه بتواجدها

وشهد «أ. ط» بأنه نمى إلى علمه من العاملين لديه في شركة نقل طلاب الجامعة، اعتياد المجني عليها استقلال الحافلة محل الواقعة، لمرورها بخط سيرها، وأن المتهم مكث منتظرا للمركبة استقلالها لعلمه بتواجدها بها، وأردف بعلمه إزهاق المتهم روجها على نحو ما شهد به سابقيه.

وفي سياق متصل، أمر المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف ‏المستشار حمادة ‏الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات ‏المختصة وتحديد جلسة ‏محاكمته يوم 26 يونيه الجاري ليقرر المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن ‏رئيس محكمة استئناف ‏المنصورة، تحديد جلسة محاكمة عاجلة بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، ‏الأحد 26 يونيه ‏بمحكمة جنايات المنصورة‎.