شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري بالمنصورة وفرق الإنقاذ تبحث عن الجثة «فيديو»

ألقى شاب منذ قليل بنفسه في النيل من أعلى كوبري القطار بمحافظة المنصورة، وترصد كاميرا «الوطن» محاولات رجال الإنقاذ النهري وبعض المتطوعين لانتشال جثمانه.

سيارة الإسعاف تصل للشاطئ

وعلى الفور تواجدت سيارة الإسعاف على الشاطئ في انتظار خروج الجثمان ومحاولة إسعافه، وسط تجمع العديد من الأهالي لمحاولة انتشال الجثمان الذي غرق ولم يطفو حتى الآن.

الشاب من شارع المديرية

وأوضحت المعلومات الأولية ان الشاب المنتحر من سكان شارع المديرية، والبعض يقول أنه كان يمارس الصيد وسقط في المياه، والبعض يقول بأنه ألقى بنفسه، وحتى الأن لم تكشف الدوافع الرسمية التي دفعته لإلقاء نفسه في مياه النيل.