قوات الاحتلال تعتدي على مراكب الصيد في غزة وتقتحم «قباطية» بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، وأطلقت القوات الإسرائيلية رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين جنوبي القطاع، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة «قباطية» بالضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة، وقال شهود، إن زوارق الاحتلال في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح وأجبرتهم على مغادرة البحر، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي مدينة «جنين»، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة «قباطية» جنوبي المدينة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

نشطاء يتظاهرون في «حيفا»

ومساء أمس الخميس، تظاهر عشرات النشطاء، في «حيفا» داخل الأراضي المحتلة عام 48، تضامناً للأسير رائد ريان المضرب عن الطعام منذ 78 يومًا على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، وردد المشاركون، الشعارات المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، أمس الخميس، بممارسة ضغوط دولية على القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال لقائه وزير الخارجية السلوفاكي ايفان كورتشوك، إنه من الضروري وضع ضغط دولي على إسرائيل، للالتزام بالاتفاقيات الموقعة كمدخل لعملية سياسية.

«أشتية»: ضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل

وأوضح أشتية، أن من بين أهداف هذه الضغوط تمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن بما فيها القدس المحتلة، وأكد المسؤول الفلسطيني، على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل، لنهيها عن إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، مشيرا إلى انتهاكات «تل أبيب» للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، أن وسم بضائع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمال من أجل الوصول إلى مقاطعة كاملة للاستيطان.

وأمس الخميس، حثت مجموعة مؤلفة من 24 عضوا بمجلس «الشيوخ» الأمريكي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن على ضمان أن يكون لـ«واشنطن» دور مباشر في التحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

واستشهدت أبوعاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في 11 مايو الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيتها اقتحام لـ«مخيم جنين»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».