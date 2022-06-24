«الشوربجي»: الصحافة القومية مازالت بخير ونستهدف ترشيد النفقات

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة القومية مازالت بخير، متابعا: «بالطبع هناك العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه الصحافة الورقية، وبينها الديون الموروثة».

وأوضح «الشوربجي» في تصريحات تلفزيونية، أنه يتم تقييم ميزانية المؤسسات الصحفية القومية كل 3 شهور، متابعًا: «نعمل على ترشيد النفقات والاستهلاك في المؤسسات الصحفية، ولا مساس بحقوق العاملين، كما نعمل على تعزيزها».

الشوربجي: نعمل في ظروف صعبة

وتابع الشوربجي «نحاول بقدر الإمكان العمل حتى في ظل الظروف الصعبة، حينما التقيت رئيس الوزراء، وجدت منه تعاونا تاما وحبا للصحافة القومية»، مؤكدًا أن المؤسسات الصحفية ليست للبيع.

وأردف: «لم نلغِ إصدارات بل تم زيادتها، حافظنا على إصدار الكواكب ورقي لكن مع حواء وطبيبك الخاص»، متابعًا: «تلقيت مداخلة هاتفية منذ أسبوع من قبل الفنان محمد صبحي وسألني عن سبب إلغاء الكواكب، فقلت له بالعكس لم تلغ ما زالت تصدر ورقي، وأصدرنا أيضا موقع إلكترونيا يحمل اسم المجلة».

تحويل أرشيف الكواكب الورقي بأكمله إلى إلكتروني

ونفى الشوربجي ما تردد من احتمالية ضياع أرشيف الكواكب قائلًا: «نحافظ على الأرشيف جيدًا، ويتم تحويل الأرشيف الورقي بأكمله إلى إلكتروني»، مشيرًا إلى أنه جاري دراسة تحويل إصدارات ورقية أخرى إلى إلكترونية.

وأوضح أن عملية التحويل إلى الإلكتروني تحدث حينما يبذل مجهودًا كبيرًا في محتوي ورقي، لكن دون وصوله إلى عدد كبير جماهيريًا.