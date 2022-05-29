الشوربجي: الحكومة تدعم المؤسسات القومية بـ22% من مصروفاتها

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة تدعم المؤسسات القومية بنسبة 22% من قيمة مصروفات المؤسسات الصحفية والباقي يأتي من إيرادات المؤسسات الخاصة، لافتا إلى أن مؤسسات روز اليوسف والأهرام والأخبار سيتم استثمار الأصول الخاصة بها ضمن لجنة استثمار الأصول، كما تم تقسيم الأصول إلى نظيفة يسهل استخدامها في الاستثمار سريعا، وأصول غير نظيفة يصعب استثمارها إلا بعد حل المشكلات بينها وبين الدولة.

تطوير في الأهرام والأخبار

وأضاف «الشوربجي»، خلال استضافته في برنامج «لقاء خاص»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، مساء اليوم الأحد، أنه تم حل أغلب مشكلات الأصول غير النظيفة، مبينا أن مؤسسة الأهرام تعتمد على الجامعة، وتم الحصول على موافقة لإنشاء 3 كليات جديدة، لافتا إلى أن أكاديمية أخبار اليوم غير هادفة للربح لذا سيتم إنشاء جامعة وتم توفير الأرض وتوفير التراخيص وسيكون التمويل ذاتيا مع منع الاقتراض بالنسبة للمؤسسات الصحفية.

وواصل: «أنا مانع المؤسسات الصحفية تاخد قروض، عشان المؤسسات الصحفية غنية جدا بأصولها، والأصول دي لازم يعاد استثمارها، المؤسسات الصحفية عليها ديون تجارية عشان تاخد مطبعة والدين وصل لـ20 الضعف بالفوايد، قولنا عشان المؤسسة تنهض لازم تشيل كل الأحمال بتاعتها، بدأنا نعمل تفاوض ومفيش ديون تجارية مع البنوك للمؤسسات الصحفية ما عدا بنك الاستثمار».

إنشاء بوابات إلكترونية

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك ديون للشركة القومية للمعارف مع بنك الاستثمار ويتم حلها لإيقاف الأزمات وتحقيق الانطلاقة، لافتا إلى أنه عندما تولى المنصب لم توجد إلا بوابة إلكترونية وحيدة تعمل، وهي بوابة الأخبار، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الورقي من باب التوثيق وسيتم الاتجاه إلى التحليل والمقالات في المطبوع، مبينا أن موقع الأهرام حين تم تأسيسه كان رقم 90، وحاليا أصبح من الـ10 أوائل، وأصبح لكل مؤسسة صحفية بوابة إلكترونية.