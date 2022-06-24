«الشيوخ» الأمريكي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة

أقر «مجلس الشيوخ» الأمريكي، مشروع قانون مراقبة الأسلحة، في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية، التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

التصويت النهائي بموافقة 65 مقابل 33

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن التصويت النهائي كان بموافقة 65 مقابل 33 مع انضمام 15 جمهوريًا إلى الديمقراطيين لدعم الإجراء، مما يمثل تقدمًا مهما من الحزبين «الديمقراطي والجمهوري» في واحدة من أكثر قضايا السياسة إثارة للجدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

«سي إن إن»: مشروع القانون سينتقل إلى «مجلس النواب» للتصويت عليه

وأضافت «سي إن إن»، إن مشروع القانون، سينتقل إلى «مجلس النواب» الأمريكي للتصويت عليه قبل إرساله إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا.

وأشار أعضاء مجلس «الشيوخ» الأمريكي، إلى وجود ناجين من حوادث إطلاق النار وأفراد عائلات ومجموعات حاضرة لمشاهدة التصويت التاريخي.

وفي 22 يونيو الجاري، اتخذ «الشيوخ»، خطوة أولى نحو تمرير أهم ضوابط جديدة لحيازة الأسلحة النارية في البلاد، وصوت أعضاء المجلس، أوليا على الإسراع في تمرير مشروع القانون المقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

تمويل الولايات لتشجيعها على تنفيذ قوانين «العلم الأحمر»

وشملت الإجراءات التدقيق الأكثر صرامة على خلفية المشترين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، كما دعا مشروع القانون إلى تمويل الولايات لتشجيعها على تنفيذ قوانين «العلم الأحمر» لمنع الأشخاص الذين يشكلون تهديدا من امتلاك الأسلحة النارية.

وشمل المشروع، 15 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لبرامج الصحة العقلية وتحديث الأمن المدرسي، وأوضحت «بي بي سي»، في وقت سابق،أن المشروع، يسد «ثغرة الخليل» من خلال منع بيع الأسلحة لمن أدينوا بإساءة معاملة شركاء حياتهم من غير المتزوجين.