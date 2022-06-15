السيسي يطلع المفوضية الأوروبية على استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أطلع رئيس المفوضية الأوروبية على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية لاستضافة قمة المناخ العالمية cop27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والتي تمثل فرصة ثمينة على المجتمع الدولي للعمل بجدية لاغتنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة على كافة محاور عمل المناخ الدولي، وبما يعطي دفعة قوية ومطلوبة حاليا لمواجهة تغير المناخ باعتباره تحديا مشتركا يواجه الأسرة الإنسانية الواحدة.

حل الخلافات والتغلب على التحديات المشتركة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بقصر الاتحادية، أن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيق يتطلب من كافة الأطراف إعمال الحكمة ولغة الحوار البناء؛ لحل الخلافات والتغلب على التحديات المشتركة، وحرصت على أن تتناول مباحثاتنا البناءة اليوم عددا من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمية.