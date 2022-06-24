أغنية «سلملي» لصابر الرباعي تحقق 720 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

طرح الفنان صابر الرباعي، أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان «سلملي»، مساء أمس، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.

أغنية «سلملي» تحقق 720 ألف مشاهدة

حققت أغنية «سلملي»، لصابر الرباعي نجاحا كبيرا منذ طرحها خلال الساعات الماضية، وحصدت 720 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها عبر «اليوتيوب».

وأشار عزيز الشافعي أن أغنية «سلملي» هي التعاون الأول الذي يجمعه بالفنان صابر الرباعي، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب: «التعاون الأول مع النجم صابر الرباعي.. من كلمات وألحان عزيز الشافعي اسمعوها».

آخر أعمال صابر الرباعي

يذكر أن آخر أعمال «الرباعي»، كانت أغنية «ورحمة قلبي»، التي طرحها خلال الأشهر الماضية عبر «اليوتيوب» والمتاجر الإلكترونية، من كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين وتوزيع وميكس موسيقي كريم عبد الوهاب، كما حققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة.

الأزمة الصحية لوالدة صابر الرباعي

وكشف صابر خلال الأيام الماضية عن تعرض والدته لأزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها أحد المستشفيات، حيث نشر عبر حسابه على «الفيس بوك» صورة لوالدته وعلق عليها قائلًا: «ألف سلامة عليكي يا أمي وبعد الشر عليكي».

كما حرص على طمأنة جمهوره عليها بعد تحسن حالتها الصحية شاكرًا كل من سأل عليها وكتب: «حمدا وشكرا لله على سلامة والدتي الغالية، والشكر موصول لكل من زار واتصل للاطمئنان عليها، أود أن أخص بالشكر أخي الغالي وصديق طفولتي أحمد الشرفي، على واهتمامه بها، منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت بها، وحتى خروجها من المصحة».

وأضاف: «كما أود أن أشكر الدكاترة والأساتذة الذين اهتموا بها»، متوجها بالشكر إلى جمهوره ومتابعيه: «أشكركم مجددا جميعا، وأتمنى لكم التوفيق، داعيا الله أن يمن عليكم بالصحة والعافية».