مستوطنون يقتحمون قرية «الباذان» الفلسطينية في حماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون في حماية قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، قرية الباذان شمال شرق نابلس الفلسطينية.

حافلات للمستوطنين تقتحم رأس النبع

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر محلية من القرية، إن خمس حافلات للمستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس النبع، حيث قدمت الحافلات من جهة حاجز الحمرا العسكري بالأغوار، ومكث المستوطنون في المنطقة حوالي ساعتين قبل مغادرتهم.

اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال

يذكر أن المستوطنين ينفذون اقتحامات لمنطقة ينابيع الباذان بين الفينة والأخرى، حيث يأتون إلى المنطقة إما مشيا على الأقدام من مستوطنة «ألون موريه»، أو بواسطة حافلات من جهة حاجز الحمرا، الأمر الذي تكرر عدة مرات خلال الفترة الأخيرة في حماية الاحتلال.