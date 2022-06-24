3 سور مستحب قراءتها يوم الجمعة اتباعا للسنة النبوية.. غير «الكهف»

من المتعارف عليه يوم الجمعة بين أغلبية الأفراد الحرص على قراءة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك، إذ يمكن قراءتها في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها خاصة بالوقت قبل الصلاة، لفضلها وكونها من السنن النبوية المؤكدة.

سنة عن النبي محمد

كما أن هناك بعض السور التي يفضل قراءتها يوم الجمعة، وهي سورتي السجدة والإنسان، إذ أنّ قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة، من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي داوم عليها وسار عليها الصحابة والسلف من بعده صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه من السنة أيضا قراءة سورتي السجدة والإنسان في ركعتي صلاة الفجر ليوم الجمعة، لما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وواظب عليه، واقتفى أثره من بعده أصحابه رضي الله عنهم وسائرُ السلف.

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة: {ألم تنزيل} في الركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً}، رواه مسلم، ومن هذين الحديثين يؤخذ استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة.

فضل سورة يس

كما أن لقراءة سورة يس في يوم الجمعة فضل كبير منها قضاء الحاجة أوالبركة في الرزق، أوسداد الدين، وكشف الكرب، وشفاء المريض، خاصة في ليلة الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل.

ومن ناحيتها، أكدت دار الإفتاء أنه ورد في الأثر «سورة يس لما قرأت له»، وسورة يس قال عنها أهل الله إنها تقضي الحاجة ولا مانع من قرأتها في أي وقت ولا يشترط يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه لا مانع من قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر، ولا بأس من المواظبة على ذلك.