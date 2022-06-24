في أقل من 24 ساعة.. محمد رمضان ترند رقم واحد على يوتيوب بسبب تنطيط

نجح الفنان محمد رمضان في تصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بمجرد طرح أغنيته الجديدة تنطيط، عبر قناته الرسمية والتي طرحها مساء أمس الخميس.

أغنية تنطيط للفنان محمد رمضان في أقل من 24 ساعة تمكنت من تخطي حاجز النصف مليون مشاهدة واقتربت على تخطي المليون الأولى ونجحت في أن تحتل المركز الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

محمد رمضان يتصدر الترند بأغنية تنطيط

وأغنية تنطيط تعاون فيها الفنان محمد رمضان مع الكاتب الباور العالمي وألحان ديزل وميكس وماستر أسامة طارق، وتم تقديمها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرجة بثينة.

وتقول كلمات الأغنية

لا انا بس كنت سايبكم تخدوا نفسكم

كنت بجيب حاجة وجيت

ها !!

اللي انا هلمحه همرجحه

تعبان هخده افسحه

وبحبر قلمي همسحه

وسعوا بقى كده وسعوا

كنت بجيب حاجة وجيت

جي اكمل تخطيط

مش فارقة معايا الصيت

حان الان وقت التنطيط

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المشوار، الذي تعاون فيه مع دينا الشربيني وندى موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

كما كان قد طرح الفنان محمد رمضان مؤخرا أغنية بعنوان جامد أنا من يومي بلالين، والتي قدمها على طريقة الديو بالتعاون مع إسلام شندي وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها ستة ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.