حبس 5 متهمين بالسطو المسلح على محطة بنزين في شبين القناطر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 5 أشخاص لاتهامهم بالسطو المسلح على محطة تموين سيارات «محطة بنزين»، والاستيلاء على مبلغ مالي، وفروا هاربين قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من القبض عليهم.

ضبط الجناة في الواقعة

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث السطو المسلح على محطة تموين سيارات بناحية شبين القناطر دائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بينهم 2 يقيمان بجوار المحطة، وباقي المتهمين من محافظتي الشرقية والغربية، حيث قاموا بالسطو على عمال المحطة واستولوا على مبلغ مالي تحت تهديد الأسلحة النارية، وتم ضبط جميع المتهمين والأسلحة وباقي المبلغ المستولى عليه، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهم وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بالسطو المسلح

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا من مدير إحدى محطات تموين السيارات الكائنة بدائرة مركز شبين القناطر، بقيام شخصين ملثمين يحمل كل منهما سلاحا ناريا داخل المحطة، وقيامهما بتهديد 4 عمال بالمحطة وسرقة مبلغ مالي من داخلها، والاستيلاء على 3 هواتف محمولة خاصة بالعاملين وهروبهما بدراجة نارية خاصة بأحد العاملين في المحطة.

وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمون بنطاق محافظتي الشرقية والغربية.

اعترافات المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتخطيط من اثنين من المتهمين يقيمان بالقرب من المحطة للاستيلاء على المبالغ المالية الـمحصلة كإيراد يومي للمحطة ومتعلقات العاملين بها تحت تهديد السلاح الناري، وتم بإرشادهم ضبط 2 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين وهواتف العاملين المُستولى عليها وجزء من المبلغ المالي المُستولى عليه، كما أضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.