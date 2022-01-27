ربيع أسعد يبدأ تصوير «ساعة فرح» مع كندة علوش منتصف فبراير

كشف الشاب ربيع أسعد، عن تفاصيل مسلسل «ساعة فرح»، الذي من المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة بمنتصف شهر فبراير، إذ يجسد شخصية شاب لاجئ يبحث عن عائلته.

موعد انطلاق مسلسل «ساعة فرح»

وصرح ربيع أسعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تصوير مسلسل «ساعة فرح»، سينطلق في عدة دول عربية من بينها الأردن ولبنان وألمانيا، كما أن العمل إنتاج مشترك سوري ألماني.

وتدور أحداث مسلسل «ساعة فرح»، حول تدوال قضايا اللاجئين السوريين حول العالم العربي، وتسليط الضوء على الصراعات والحروب الأهلية والطائفية التي نشبت نتيجة الصراعات السياسية.

أحداث مسسلسل «ساعة فرح»

وتابع أسعد، موضحا أن مسلسل «ساعة فرح»، يناقش هذه الصراعات و القضايا من خلال سرد قصة طفل عربي يفقد من أهله، أثناء الحروب و الصراعات الطائفية، وحينما يكبر هذا الطفل يقرر البحث عن عائلته و أهله حول الدول التي قطن بها اللاجئين من بلاده للبحث عن أسرته، لذا تدور رحلته في عدة دول عربية بحثا عنهم.

وأضاف أن مسلسل «ساعة فرح»، سوف يصور أحداثه في لبنان أولا، ومن ثم ينطلقوا بالدول الأخرى، وأنن هذا قرار المخرج رامي البدوي كما ذكر.

معلومات عن الشاب ربيع الأسعد

هو أحد الوجوه الشابة التي شاركت بأعمال الدرامية بالفترة الأخيرة، آخرها فيلم «عواجيز الفرح»، و مسلسل «ستات بيت المعادي» مع كندة علوش وإنجي المقدم و تارا عماد، صبري فواز، ميريهان حسين، إنجي كيوان، والذي يعرض حاليا على منصة «شاهد VIP».

يعد مسلسل «ستات بيت المعادي» النسخة العربية لـ المسلسل الأمريكي «Women Kill»، الذي لاقى نجاحا عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.