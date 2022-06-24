المطرب خالد حلمي: اكتشفت موهبتي بالصدفة واتخضيت من المهرجانات في البداية

قال المطرب الشاب خالد حلمي، إنه لم يكن يغني منذ الطفولة، ولكن بعد التحاقه بالجامعة اكتشف موهبته في الغناء: «كنت بهزر مع صحابي وقاعدين بندندن وقالوا لي صوتك حلو، وتدربت كثيرا واشتغلت على نفسي ودا اللي طور موهبتي، والموضوع بقى بروفيشنال بشكل سريع جدا».

حلمي: غنيت في الأوبرا واكتسبت ثقافة موسيقية

وأضاف المطرب الشاب، أنه طور مهاراته بعد التخرج من الجامعة وحضر دروس غناء كثيرة حتى أصبح مدربا ومغنيا: «حضرت دروس غناء كثيرة، وبدأت أسمع الأغاني، وغنيت في الأوبرا أيضا، وبالتالي سمعت أغاني مختلفة، فاكتسبت ثقافة موسيقية، حتى استطعت أن أكون مغنيا ومدرب غناء».

المطرب: اتخضيت من المهرجانات في الأول لكن بدأت أتعود

وتحدث الشاب خالد حلمي، عن رأيه في الأغنية المصرية خلال الفترة الحالية، موضحًا: «اتخضيت من المهرجانات في الأول، لكن بعد كده بدأت أتعود وأختار الحاجات اللي بتعجب أذني، وبقى في حاجات حلوة ومزيكا حلوة، وبحس إنها زي بداية أي حاجة، فيها خضة وممكن نتقبلها واحدة واحدة».

وأضاف في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «أنشط كثيرا في هذا العام، وأحاول تقديم أكثر من أغنية، وسأطرح أغنية خلال شهر أو شهر ونصف وستكون من الأغاني المهمة في حياتي، وسأطرح 3 أو 4 أغاني مهمة».

وتابع المطرب الشاب: «اتعلمت الجيتار لماضة، عشان بلحن وعندي شغل في الألحان، واشتريت جيتار وبدأت مع الوقت أنطلق به، وأتدرب وأتعلم كثيرا، لكن مستوى الأجيال الجديدة وغيرها من الأجيال يتحدد على أساس ما يسمعه، وبالتالي فإن نوع السمع لدى الجيل الجديد مختلف عن ذي قبل».