نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022.. احصل عليها بسهولة

على مدار الساعات القليلة الماضية، بحث كثير من الطلاب في جمهورية الجزائر عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022، والتي من المتوقع أن تظهر خلال ساعات قليلة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر أنها ستظهر يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، وبالرغم من ذلك يحرص كثير من الطلاب على معرفة الطريقة التي تظهر بها النتائج من الآن.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 في جمهورية الجزائر، حتى يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بهم، وفق ما أعلنته وزارة التعليم، كالتالي:

خطوات الحصول على نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022

- يقوم الطالب الراغب في استخراج النتيجة بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الامتحانات الوطني من هنــــــــــــــا.

- ويتم تنشيط الرابط عند ظهور النتيجة، ليتمكن الطلاب من الدخول للموقع ومعرفة النتيجة الخاصة به.

- وبعد ذلك يختار الطالب الحالة الخاصة به، وتحديد ما يرغب في الحصول عليه بالضغط على «تحديد نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة».

- ثم يقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل الخاص به.

- ويطرح الموقع على الطالب مسألة رياضية حتى يستطيع الحصول على النتيجة يجب عليه أن يقوم بحلها.

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يتم اختيار الأيقونة الخاصة بعرض النتيجة بالضغط على «عرض النتيجة».

ويذكر أن وزارة التعليم في جمهورية الجزائر كانت قد أعلنت أن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 ستكون متاحة للطلاب على الموقع يوم الأحد أو الإثنين المقبلين، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للمدرسة لمعرفة النتيجة الخاصة بهم.