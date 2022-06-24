الداخلية: ضبط 172 قطعة سلاح ناري و186 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 172 قطعة سلاح ناري) بحوزة 143 متهما وذلك على النحو التالي:

(16) بندقية آلية.

(8) بنادق خرطوش.

(6) طبنجات.

(142) فردًا محليًا.

(248) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(191) قطعة سلاح أبيض.

الأحكام القضائية المتنوعة

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (86027) حكم قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

(375) حكم جناية.

(26173) حكم حبس جزئي.

(4413) حكم حبس مستأنف.

(43164) حكم غرامة.

(11902) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، اعترفا بارتكابهما (9) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (186) قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (60,590 كيلوجرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (340 جرامًا).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,496 كيلوجرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6٫035 كيلوجرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (634 جرامًا).

كمية من مخدر البودر وزنت (568 جرامًا).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (405 جرامات).

كمية من مخدر الآيس وزنت (310 جرامات).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرامات).

عدد (1706) أقراص مخدرة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (53) متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهمًا.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (342) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23522) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.