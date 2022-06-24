حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من الأحكام

نفذ قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من الأحكام.

الداخلية تستهدف حائزي المخدرات والسلاح

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

استهدفت الحملة الخارجين على القانون بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من المراكز والأقسام الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 16 قضية مخدرات و17 متهما

وجاءت القضايا التي جرى ضبطها كالتالي:

- ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، عبارة عن كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 7146 حكما قضائيا متنوعا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المضبوطين وجارٍ استمرار الحملات.