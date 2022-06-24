التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى

تفتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الأولي من مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذي يستضيف فعالياته متحف السويس.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو ويضم 6 عروضا فنية متنوعة، وترصد «الوطن»، في هذا التقرير تفاصيل حفل الافتتاح كالتالي:

- فقرة استعراضية قبل بدء حفل الافتتاح.

- كلمات خاصة من الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

- فقرة فنية لفرقة صحبة سمسمية.

- الفقرة الرسمية الغنائية للفنان هاني شاكر.

المهرجان يقام من 24 إلى 26 يونيو

يذكر أن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء تضم 6 عروضا على مدار 3 ليال يحييها على التوالي كل من فرقة صحبة سمسمية والفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

كما تضم الفعاليات فقرة لأميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها، والفنان أحمد جمال وفرقته، ونجوم الأوبرا للموسيقي العربية «رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم»، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ريهام عبد الحكيم تختتم المهرجان

يأتي مهرجان السويس لموسيقى والغناء استكمالا لفعاليات وأنشطة وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية في نشر الموسيقى والغناء بكافة أرجاء جمهورية مصر العربية والتي بدأت بمهرجان دندرة ثم أبيدوس بسوهاج وتل بسطا بمحافظة الشرقية وأخيرا السويس.