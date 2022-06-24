حفلة ويجز بجدة.. تعرف على الموعد والأسعار

يبحث الكثير من الجمهور عن موعد حفل ويجز بجدة، والتي سيحييها برفقة كل من «وديزي وعفرتو» على مسرح ليالينا بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم جدة 2022، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

موعد حفلة ويجز بجدة

وسيكون موعد حفلة ويجز بجدة، غدًا السبت الساعة التاسعة والنصف مساءً، وسوف تفتح أبواب المسرح لحضور الحفل أمام الجمهور في تمام الساعة الثامنة مساء السبت.

أسعار تذاكر حفلة ويجز بجدة

وتأتي أسعار تذاكر حفلة ويجز بجدة بـ 390 ريالا سعوديا و320 ريالا، كما أن العمر المسموح به لحضور هذا الحفل أكثر من 12 عامًا، والاقتصار على حضور المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا.

وكان المطرب ويجز، قد روج للحفل وشوق جمهوره له من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «متحمس جداً إني أخيراً هشوف جمهوري في حفلة جدة يوم 25 مستنيكم».

آخر أعمال ويجز

يذكر أن آخر أعمال ويجز أغنية البخت التي طرحها منذ 3 أشهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حصدت 102 مليون مشاهدة، كما حصدت نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من قبل الجمهور.

كما طرح ويجز بعدها أغنية «بعودة يا بلادي» من فيلم «كباتن الزعتري» والتي تتحدث عن اللاجئين، وحققت الأغنية 15 مليون مشاهدة.