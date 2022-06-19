قرض شخصي بـ1.5 مليون جنيه بعائد ثابت بدون ضامن من HSBC

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بـ3 أيام، أعلن بنك HSBC إطلاقه تسهيلات تمويل شخصي مستدامة لعملائه من الأفراد في جميع المحافظات، وذلك ضمن أحدث خطوة للبنك لدعم العملاء في مسيرات تحولهم إلى الحياد الكربوني ومستقبل أكثر استدامة في مجال القطاع المصرفي.

البنك يقدم تسهيلات ائتمانية شخصية مستدامة

وسيقدم البنك تسهيلات ائتمانية شخصية مستدامة بـ أسعار فائدة بمعدل عائد منخفض على منتجات التمويل الشخصي الاعتيادية وفترات سداد مرنة وتوفير التمويل الشخصي المستدام من HSBC لتمويل شراء السيارات الكهربائية والعادية .

وأعلن البنك HSBC عن تفاصيل القرض الشخصي بسعر فائدة ثابت كما يمكن الحصول عليه دون ضامن إذا كان العميل موظفا براتب يتم تحويله على البنك مباشرة.

كما يتيح البنك للعميل الاختيار بين الاعتماد على تحويل الراتب مباشرةً إلى حساب HSBC الخاص به أم لا ويتيح بنك HSBC مميزات في الحصول على القرض الشخصي منه تحويل الراتب أو القسط، والتمويل الشخصي بدون تحويل الراتب أو القسط ويوفر القرض الشخصي حدا أقصى مليون ونصف جنيه، وذلك حسب الراتب الشخصي ويتم سداد القرض الشخصي حتى 84 شهرا كما يتم تحديد أقساط شهرية ثابتة ومتساوية لسهولة التخطيط للميزانية الشهرية.

يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والأقصى 65 في نهاية فترة سداد التمويل

كما يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل، وينبغي أن تكون جهة العمل التي يعمل لديها العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك، وينبغي أن يكون العميل مصري الجنسية أو غير مصري ولديه جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول لغير المصريين، وأكد البنك أنه يتم حساب سعر الفائدة وفقا للأسعار المعلنة من قبل البنك وقت تقديم طلب الحصول على القرض الشخصي ويبقى معدل العائد ثابتاً طوال فترة سداد القرض.