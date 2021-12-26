رئيس «الهيئة الهندسية»: نستهدف تحويل 3.7 مليون فدان إلى الري الحديث

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن هناك ما يقرب من 95% من سكان مصر على ضفتي النيل، وفي منطقة الدلتا على مساحة 33 ألف كيلو متر مربع؛ تمثل 4% من إجمالي مساحة مصر، وتعتبر تلك المنطقة من بين أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، والتي تبلغ في المتوسط أكثر من 1540 شخصا لكل كيلو متر مربع مقارنة بكثافة 96 شخصا في كل كيلو متر مربع بباقي أنحاء الجمهورية.

وأضاف «الفار»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في توشكى، أن تلك الكثافة تسببت في التعدي على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، وأدى إلى وجود مناطق عشوائية كثيرة، لذا نفذت الدولة العديد من المشروعات خلال الـ7 سنوات الماضية؛ من أهمها مشروعات التنمية الزراعية، حيث وضعت الدولة إستراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030، والتي تم التخطيط لها بشكل علمي ومدروس بهدف تعزيز الزراعات المستدامة من خلال مواجهة متطلبات الزيادة السكانية من السلع الغذائية وإعادة توزيع السكان، وجذب عدد كبير منهم لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا.

إقامة مجتمعات زراعية وصناعية للربط بين الأنشطة

وأوضح «الفار» أنه يتم إقامة مجتمعات زراعية وصناعية للربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الإستراتيجية، مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بخلاف الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية ومعالجة مياه الصرف الزراعي.

الدولة تهدف لتحويل 3.7 مليون فدان إلى منظومة الري الحديث

واستطرد «الفار» قائلا: «أطلقت الدولة في عز ما تعانيه مصر من عجز مائي مبادرة لتشجيع المزارعين للتحول إلى نظام الري الحديث في إطار توجيهات الدولة لتعظيم استخدام المياه، وذلك لتحويل 3.7 مليون فدان من منظومة الري بالغمر إلى الري الحديث بتكلفة تصل لـ70 مليار جنيه، إضافة إلى المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بإجمالي أطوال 20 ألف كيلو متر».