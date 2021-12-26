«القعيد»: الري الحديث يوفر 60% من حجم المياه المستخدمة في الزراعة

قال الدكتور سامي القعيد وكيل شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء، إن نظم الري الحديث توفر ما يتراوح بين 40% إلى 60% من حجم المياه المستخدمة في الزراعة، لافتا إلى أن الأرض في توشكى ذات طبيعة رملية، وبالتالي فإن النظم التقليدية في الري يترتب عليها كميات كبيرة من المياه، أما استخدام نظم الري الحديثة يحدث طفرة زراعية.

أهمية التحول الرقمي

وأضاف القعيد، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر شاشة DMC، أن التحول الرقمي يساعد في الإدارة والتحكم في مراقبة كل العمليات الإنتاجية وتتبع كل خطوات الإنتاج ومعرفة حجم الإنتاج، لافتًا إلى أن ما يحدث في توشكى ليس مجرد عملية زراعية لكنه مشروع متكامل زراعي وصناعي وتنموي.

مشروعات الدولة عملية متكاملة

وتابع وكيل شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء: «نبني مجتمعا جديدا في توشكى وكل المشروعات القائمة في الدولة الآن لا تقوم على الزراعة لكنها عملية متكاملة، وبالتالي فإن استراتيجية الدولة في هذه المرحلة تقوم على تكامل الوزارات وفقا لاستراتيجية التنمية في مصر التي تستند إلى المعيار العالمي 2030».

وأشار إلى أن كل الوزارات بدأت في تحديث استراتيجياتها والبناء على برامج أساسية وخطط تنفيذية واضحة الأهداف، موضحا: «كل فرد في كل وزارة أصبح مستوعبا لدوره».

ولفت إلى أن مساحة الأراضي المزروعة في الوادي والدلتا تقدر بنحو 6.5 مليون فدان، وإنتاجية الأراضي المزروعة في الصحراء ضعيفة جدا، متابعا: «لكن منذ تولى الرئيس السيسي هذا الملف، أصبحت التنمية تتم في كل ربوع مصر بشكل متوازي، وتعمل الدولة المصرية على تعويض ما فقدته من أراضي زراعية».