رصف 15 شارعا فرعيا بـالإنترلوك بتكلفة مليون و700 ألف جنيه في سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة سوهاج، أعمال تطوير ورصف عدد 15 شارعا فرعيا ببلاط الإنترلوك بنطاق الحي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، والفرعية بجميع مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

رصف الشوارع الفرعية ببلاط الإنترلوك

وأوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب محافظة سوهاج، أن أعمال التطوير والرصف بالإنترلوك تتم حالياً بفرعيات نجع ترك، ونجع مبارك، بمنطقة الشيخ خليفة بقطاع غرب بإجمالي مساحة 15000 متر مسطح، وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأعمال انطلقت في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع الفرعية بنطاق حي غرب، وضمن خطة التطوير الشاملة بمختلف القطاعات، لافتاً إلى خطة الحي لاستهداف الشوارع الضيقة والحواري التي لا يمكن دخول معدات الرصف فيها وتركيب بلاط الإنترلوك بها بدلا من الرصف.

مواصلة أعمال التطوير ورصف الشوارع

وأكد رئيس حي غرب سوهاج أن الأعمال تتواصل مع الالتزام التام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز في التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.