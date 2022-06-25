حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تحذيرات شديدة اللهجة كشفت عنها عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بمواليد برج الدلو وغيره من الأبراج فضلا عن أخبار سارة لأبراج أخرى وفق توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك في تصريح خاص لـ «الوطن».

واليوم السبت 25 يونيو الجارس جاءت توقعات كل الأبراج وحظك اليوم، اليوم كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل 25-6-2022 مهنيا

ماليا ومهنيا اليوم السبت القمر في منزلك الثاني واليوم راجع جيدا خطواتك وحاول أن تحافظ على توازن نفقاتك وسلوكك.

حظك اليوم برج الحمل 25-6-2022 عاطفيا

أما اجتماعيا وعاطفيا فاليوم انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.

حظك اليوم برج الثور 25-6-2022 مهنيا

أما مولود الثور العنيد، فاليوم مهنيا الوضع الفلكي يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في أمورك المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الثور 25-6-2022 عاطفيا

وعائليا وعائليا القمر في برجك يمنحك فتنة وشخصية ساحرة وتحسن تدبير أمورك الحياتية.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-6-2022 عاطفيا

تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك، ومن المهم أن تتحرك بعيدا عن العيون.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-6-2022 مهنيا

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

حظك اليوم برج السرطان 25-6-2022 مهنيا

اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان 25-6-2022 عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء مولود برج السرطان وتُحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم برج الأسد 25-6-2022 مهنيا

القمر في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 25-6-2022 عاطفيا

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الاستماع للرأي الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 25-6-2022 عاطفيا

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

حظك اليوم برج العذراء 25-6-2022 مهنيا

تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف ويساعدك ذلك على التطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 25-6-2022 مهنيا

القمر بمنزل المدخرات يمنحك فرصة لتنمية أعمالك ومدخراتك.. تتمتع بالحماس وبالثقة، وتملك وسائل التقدم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 25-6-2022 عاطفيا

يمدك القمر بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.

حظك اليوم برج العقرب 25-6-2022 مهنيا

اليوم مشحون بالأعمال ويدفعك الفلك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتظهر تماسكا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 25-6-2022 عاطفيا

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية، وعليك أن تتروى في ردود أفعالك وفي حركتك حفاظا على سلامتك.

حظك اليوم برج القوس 25-6-2022 مهنيا

صحيا اليوم القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط ويساعدك ذلك على التقدم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 25-6-2022 عاطفيا

وعاطفيا على الرغم من الضغوط.. تتمتع اليوم بالحيوية وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتأثير في الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي 25-6-2022 مهنيا

تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 25-6-2022 عاطفيا

القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

حظك اليوم برج الدلو 25-6-2022 مهنيا

الوضع الفلكي يتطلب منك اليوم استعدادا للتعامل بهدوء مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 25-6-2022 عاطفيا

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم برج الحوت 25-6-2022 مهنيا

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتصرف بحكمة، وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.

حظك اليوم برج الحوت 25-6-2022 عاطفيا

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وإصرارا، ويساعدك ذلك على كسب الإعجاب والتقدير.