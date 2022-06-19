انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بمركز صدفا بأسيوط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، بمعاونة الأهالي، جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا بأسيوط، أثناء قيامه بالسباحة، وجرى نقل جثته لمشرحة المستشفى وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز صدفا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العشرينيات من العمر في مياه نهر النيل بمجريس.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث مركز صدفا إلى مكان الواقعة، ونجحت جهودها بمعاونة الأهالي في استخراج جثة الشاب من المياه، وتبين بالفحص الأولي أن الجثة لشاب يدعى «م. ب. ح»، مقيم بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا وغرق أثناء السباحة.

التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة، وبيان أسباب الغريق ووجود شبهه جنائية من عدمه.