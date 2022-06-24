إجراءات أمنية ووقائية مشددة مع انطلاق رحلات الحجاج

انطلقت اليوم الجمعة من مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي الحجازية المقدسة، ويقلع على مدار الـ24 ساعة 8 رحلات لنقل الحجاج من الصالة الموسمية إلى جدة والمدينة المنورة، والتي تنظمها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ضمن جسرها الجوي لتقل حجاج بيت الله الحرام.

معاونة كبار السن

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن الصالة الموسمية الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي دشنت، تحت إشراف الدكتور حازم أبو الخير مدير مبنى الركاب 3 بالمطار فرق لاستقبال الحجاج، والمساعدة بإنهاء إجراءات سفرهم على مختلف الرحلات، وذلك بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والذي وجه بتسهيل السفر ومساعدة الحجاج كبار السن في مراحل السفر المختلفة، خاصة خلال مراحل السفر والجوازات.

شهادات التطعيم

وأقامت شركة ميناء القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة، أماكن للمودعين من أسر الحجاج، وخصصت أماكن للحجر الصحي لمتابعة الحجاج والتأكد من حملهم شهادات التطعيم تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وكذلك أماكن لدعاة الأوقاف لشرح المناسك للحجاج والإجابة على استفسارات الحجاج.

وقال الطيار عمرو أبو العنين، رئيس شركة مصر للطيران، إن أولى رحلات الجسر الجوي تبدأ بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى جدة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو، لنقل إجمالي 1900 حاج من حجاج وزراة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية، والجيزة وبعثة وزارة الداخلية.