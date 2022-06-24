الداخلية تعلن سفر أول فوج من حجاج القرعة للأراضي السعودية

أعلنت وزرارة الداخلية، موعد مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، مشددة على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام، تزامناً مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية الجمعة الموافق 24 الجاري، لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة.

سفر الحجاج للأراضي المقدسة

وتم اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج، والتيسير عليهم منذ مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب انتهاءهم من أداء المناسك بسلامة الله تعالى.

حج القرعة

وتناشد وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولي بعثة حج القرعة ، والالتزام بالضوابط التي أعلنتها البعثة والمعمولة بها في الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.