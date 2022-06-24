نجوم الوسط الفني يحتفلون بتخرج أبنائهم من المدرسة والجامعة: «فخر وسعادة»

احتفل عدد من الفنانين، على مدار الأسابيع الماضية، بتخرج أبنائهم من المدرسة والجامعة هذا العام، وإنهاء مراحل تعليمهم المدرسي ليبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم الدراسية، وكان آخرهم الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، حيث احتفلا بتخرج ابنتهما «لي لي»، حسبما نشرت الفنانة صورة ابنتها عبر حسابها على «إنستجرام» مرتدية ملابس التخرج، ووجهت لها كلمة تؤكد من خلالها على فخرها بها.

أشرف زكي وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما من الجامعة

وفي نفس التوقيت نشرت المطربة أنغام، صورة لنجلها الأصغر عبدالرحمن من حفل تخرجه من المدرسة، وعلقت عليها قائلة: «عبدالرحمن نور عيني فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيوني يا أحن وأجمل ولد في الدنيا، ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة».

كما احتفل الثنائي أشرف زكي وروجينا، قبل أيام بتخرج ابنتهما الصغرى «مريم»، ونشرت الفنانة مجموعة من الصور لعائلتها عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «الحمد والشكر لله، النهاردة من أسعد أيام حياتي، يوم تخرج بنتي مريم فخورة بيكي، وباحترامك وحبك لدراستك».

رانيا يوسف لابنتها بمناسبة تخرجها: أجمل يوم في عمري

كما نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا لابنتها الكبرى من حفل تخرجها من المدرسة، وعبرت عن سعادتها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» معلقة: «أحلى وأجمل يوم في عمري وننوسة بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولأختك ولأبوكي، ونشوفك أسعد وأنجح بنوتة».

كما احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بتخرج ابنتها الكبرى «تيا» ونشرت عدد من الصور برفقتها عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «أَول شَهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة بإذن الله»، كما احتفل كل من الإعلامي تامر أمين، وابنة الفنان تامر عبد المنعم، الفنان علي الحجار الذي احتفل بتخرج أبنائهم من المدرسة.

نوال الزغبي وماجي بو غصن تحتفلان بتخرج أبنائهن: «شريط العمر يمرق بلحظة»

كما احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بتخرج ابنتها «تيا ديب» من الجامعة حيث كانت تدرس تصميم الأزياء، ونشرت والدتها صورا من حفل التخرج، بينما وجهت اللبنانية ماجي بوغصن رسالة لنجلها «ريان» بمناسبة تخرجه، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «لما شريط العمر يمرق بلحظة، وابني الصغير يكبر ويتخرّج ويكبّر لي قلبي».