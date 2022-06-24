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عاجل.. الديوان الأميري القطري: الأمير تميم يزور مصر اليوم

كتب:

محمد حسن عامر
03:02 م | الجمعة 24 يونيو 2022
الشيح تميم بن حمد أمير قطر

الشيح تميم بن حمد أمير قطر

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سيجري زيارة رسمية إلى مصر، اليوم الجمعة، ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر الديوان الأميري القطري أن أمير قطر يغادر مدينة كيجالي بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26 الذي عقد بجمهورية رواندا متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

الزيارة الأولى للقاهرة والثانية لمصر منذ 7 سنوات

وستكون زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى قطر هي الأولى إلى القاهرة منذ توليه إدارة شؤون بلاده، وستكون الثانية إلى مصر منذ 7 سنوات عندما وصل شرم الشيخ للمشاركة في أعمال القمة العربية وقتها عام 2015.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا.

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